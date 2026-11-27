Entidades sociales, culturales y sindicales del País Valenciano, junto con las asociaciones de víctimas, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción y el Acuerdo Social Valenciano, han convocado este sábado una concentración en la Plaza de la Virgen de Valencia.

La coportavoz de la organización, Beatriu Cardona, reitera que es necesario mantener viva la memoria de las 234 víctimas mortales en la DANA de 2024, así como de los 3 trabajadores que murieron en tareas de limpieza y reconstrucción.

Además, en un gesto de solidaridad, se contará con les colles de dulzaina y tabal, como han hecho ya en cada una de las movilizaciones anteriores.