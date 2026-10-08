València suspende la mascletà del 9 d'Octubre por la acampada de la vivienda

El Ayuntamiento de Valencia ha decidido finalmente suspender, de manera definitiva, la mascletà prevista para este 9 d'Octubre a consecuencia de la acampada por la vivienda, que se mantiene y que se mantendrá previsiblemente durante las inmediatas horas y días en el centro de la Plaza del Ayuntamiento, que es justo desde donde se debe disparar la mascletà. El espectáculo pirotécnico, por tanto, resultará imposible de disparar.

Se mantienen, en paralelo, las dudas con la Procesión Cívica porque, según el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell, los acampados no han llegado a confirmar al Consistorio si moverán o no aquellas tiendas que puedan interferir en el recorrido habitual y tradicional de la Procesión Cívica del 9 d'Octubre.

"Hemos intentado hablar con las personas acampadas para que, en la medida de lo posible, permitan que el itinerario ordinario no se vea perjudicado por la presencia de la acampada", ha relatado Carbonell en declaraciones a los medios de comunicación. "Lo que nos han contestado las personas acampadas es que lo trasladarán a sus asambleas y nos darán una contestación", ha añadido el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de València.

"Por tanto, yo en estos momentos no estoy en condiciones de asegurar si eso [en referencia a la Procesión Cívica del 9 d'Octubre] será posible o no", ha zanjado Jesús Carbonell, que lamenta que la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana no les ha dado una respuesta satisfactoria a esta situación. Cree que podrían haber hecho más por este 9 d'Octubre en València e insiste en que la Policía Nacional es la responsable.