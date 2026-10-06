La acampada de València, dispuesta a resistir al 9 d'Octubre: "También somos valencianos"

Los acampados en la Plaza del Ayuntamiento de València con motivo de la situación de crisis que atraviesa el sector de la vivienda mantendrán su acampada "de manera indefinida" a pesar de los actos oficiales del 9 d'Octubre. Su portavoz asegura que están manteniendo asambleas "de emergencia" constantes al respecto pero siempre con esa misma posición: que ellos y ellas permanecerán indefinidamente en el corazón de la capital valenciana.

"La acampada es indefinida. Vamos a aguantar todo lo posible hasta que se acepten nuestras exigencias. Vamos a sobrevivir por todos los medios al 9 d'Octubre", destaca Hugo, portavoz de la acampada. "La inmensa mayoría aquí somos valencianos. Entendemos, comprendemos y compartimos la importancia del 9 d'Octubre como fecha importante pero esta causa también es importante para los valencianos y a nivel nacional", argumenta en declaraciones a los medios de comunicación.

"El Ayuntamiento de València tiene los medios necesarios para mover todas estas actividades de sitio. Nosotros, sin embargo, no tenemos esos medios para movernos", añade. "Somos, en la mayoría, valencianos que entendemos el 9 d'Octubre, que pueden convivir ambas causas y haber convivencia. Ellos tienen muchísimos más medios que nosotros y vemos que lo justo es que sean ellos quienes utilicen esos medios para moverse", insiste el portavoz de la acampada.

La acampada, en la política: Choque Catalá-Bernabé

La alcaldesa de València, María José Catalá (PP), afirma que corresponde a la Delegación del Gobierno la gestión de este tipo de situaciones. Sin embargo, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé (PSOE), responde que esto debe llevarlo a cabo la organización de los actos oficiales, que es el Consistorio de la capital valenciana.

"Vamos a hacer todo lo posible para que el 9 d'Octubre, que es el día de todos los valencianos, se celebre con toda la solemnidad. ¿Qué pensarían los partidos de izquierdas si no se pudiera celebrar la Diada en Catalunya?", se pregunta María José Catalá.

"Los valencianos y las valencianas son todos los que están en todas partes. La Plaza está llena. El organizador del evento también tiene que saber cuál es la realidad que hay: que hay personas ejerciendo un derecho fundamental de reunión", contesta Pilar Bernabé.