DEFENSA VIVIENDA

Más de 300 tiendas acampan en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia por el derecho a la vivienda

Esta acampada surgió de forma espontánea tras la manifestación del sábado -- que acabó con incidentes, cinco personas detenidas y nueve policías heridos--, aunque cuenta con el apoyo del Sindicat de Llogateres.

Amparo Sánchez

Valencia |

En la acampada participan 300 tiendas de campaña y unas 600 personas.
En la acampada participan 300 tiendas de campaña y unas 600 personas. | Onda Cero

Más de tres cientas tiendas de campaña y en torno a 600 personas están participando en la acampada en defensa del derecho a una vivienda digna que desde el sábado por la noche tiene lugar en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Una acampada que no descartan que siga creciendo en las próximas horas.

Por el momento no han querido valorar el adelanto electoral pero insisten en que demuestra que la movilización social sirve para algo. Christian Kirilow, portavoz de la organización de la acampada, anima a los ciudadanos a participar y dar continuidad a la acampada.

La acampada se ha repartido el trabajo en diferentes grupos: de accesibilidad, los encargados de organizar las calles en las que se han distribuido las tiendas o la de la zona central de las asambleas y las partes de convivencia y la seguridad. En la acampada están participando sobre todo muchos jóvenes que lamentan la situación que están viviendo.

Durante la semana valorarán si retiran las tiendas de cara al próximo viernes cuando está programada una mascletá con motivo del 9 d´Octubre.

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