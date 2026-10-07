La Acampada por la vivienda de Valencia seguirá adelante a pesar de las celebraciones programadas por el 9 d´Octubre

La acampada de Valencia, en defensa del derecho a una vivienda digna, permanecerá en la Plaza del Ayuntamiento el próximo viernes día del 9 d´Octubre. La delegada del gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha recordado que es un derecho de reunión legítimo y, además, un derecho fundamental constitucional.

Sobre la falta de actuación de la Policía Nacional, que ha denunciado el gobierno municipal para garantizar la seguridad, Bernabé ha insistido en que cuenta con una presencia permanente en la plaza y en los alrededores.

Desde la organización de la acampada han reiterado que se quedan y que en caso de producirse agresiones, por parte de aquellos que han anunciado concentraciones mañana jueves para disolver la acampada, se defenderán de forma pacífica.

La delegada ha insistido en que ante esta situación no son compatibles algunas celebraciones que estaban previstas con motivo del día de la Comunitat Valenciana.

Manifiesto

Los organizadores de la Acampada han defendido esta mañana que su lucha por un hogar digno y accesible es de todas. Durante la lectura de su manifiesto han reiterado que las políticas actuales no garantizan algo tan básico como es el derecho a la vivienda.

Entre otras medidas reclaman que se frene la proliferación de viviendas turísticas y que las actuales se reviertan a uso residencial. Afirman que es necesario que el mercado inmobiliario se regule a favor de la gente y ha puesto como ejemplo que en la provincia de Valencia, según datos de un portal inmobiliario, los precios de los alquileres han aumentado un 70% desde 2020.

Por ello reclaman topar los precios de los alquileres, que no sigan subiendo y contratos de alquiler asequibles e indefinidos que garanticen estabilidad y seguridad habitacional así como acabar con el fraude de los falsos alquileres de temporada.

Solicitan la creación de un parque de vivienda pública y accesible para la clase trabajadora puesto que advierten no es posible seguir conviviendo con fondos buitre y grandes propietarios. Reclaman la expropiación de esas viviendas y que los especuladores no acumulen ni una más puesto que quieren que las viviendas sean para la gente y no para seguir haciendo negocio a costa de vulnerar derechos.

Desde la Acampada exigen también la paralización inmediata de todos los desalojos y que se dé protección a las familias sin hogar. Hacen un llamamiento a secundar la huelga general.