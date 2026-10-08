La acampada de Valencia recordará a Maricarmen con un homenaje tras convertirse en símbolo de la lucha por la vivienda

Sexto día de la acampada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, en defensa del derecho a una vivienda digna, y los acampados han hecho un llamamiento a todo el tejido asociativo, vecinal y militante a acudir y blindar la acampada ante las amenazas recibidas por grupos reaccionarios.

Han lanzado un mensaje de tranquilidad a todas las personas que acudan a apoyarles y recuerdan que cuentan con respaldo para garantizar la protección del espacio. Mario, portavoz de la organización, reitera que están bien organizados y que ejercerán una defensa pasiva.

Acto homenaje

Esta tarde a partir de las siete y media realizarán un acto de homenaje a Maricarmen, fallecida este miércoles, y cuya lucha recuerdan que se ha convertido en un símbolo después de ser victima de la especulación inmobiliaria.

Insiste en que seguirán defendiendo los derechos de todos incluidos los de aquellos que están amenazándoles para que disuelvan la acampada. En la actualidad hay más de 500 tiendas y más de 1.500 personas, según los portavoces, que han afirmado que este movimiento continuará siendo indefinido.