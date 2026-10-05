Elecciones generales en Elche: PP y Vox creen que son necesarias para cambiar el Gobierno; PSOE y Compromís, para seguir con políticas progresistas

La noticia de la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre también ha tenido reacciones políticas en Elche.

El alcalde Pablo Ruz (PP) ha defendido la necesidad de reducir los índices de polarización política que hay en el país de cara a unas elecciones generales en las que, según ha defendido, Elche se juega muchas cosas. Una de las más importantes va a ser contar con un Gobierno central preocupado y ocupado en las necesidades del municipio.

A juicio de Pablo Ruz, el Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez, ha estado “ausente” en todo lo concerniente a Elche.

Ruz ha destacado que las elecciones municipales son “necesarias”.

Otro de los aspectos en torno a las elecciones generales del 29 de noviembre a los que se ha referido el alcalde de Elche es el peso que tiene que tener la ciudad en la futura composición del Congreso de los Diputados e incluso, en caso de producirse un cambio en el color político de la estructura del futuro ejecutivo.

En este sentido, en lo que al PP se refiere, del que Ruz es también presidente local, ha defendido que la representación ilicitana tendrá que tener un peso acorde al de una ciudad como Elche de casi 250.000 habitantes.

Para el PSOE está en juego evitar que Vox “entre en La Moncloa”

Desde el PSOE, Héctor Díez, portavoz del grupo municipal del PSOE, ha coincidido en destacar la importancia que para la ciudad de Elche tiene la convocatoria de elecciones generales.

Para los socialistas, en esos comicios son decisivos para “evitar” ha dicho Héctor Díez que Vox entre en el gobierno central de la mano del PP.

Desde el grupo municipal del PSOE en Elche se recalcado que con Gobierno presidido por Pedro Sánchez la ciudad ha recibido financiación para proyectos relevantes como la reforma del barrio Porfirio Pascual, la puesta en servicio de la estación del AVE o la compra de autobuses eléctricos.

Rechazo a políticas negacionistas y machistas, para Compromís

En una línea argumentativa parecida a la de los socialistas se ha expresado Compromís per Elx. Su concejala en el Ayuntamiento ilicitano, ha considerado que el 29 de noviembre España se juega visibilizar el rechazo a políticas impulsadas por los gobiernos autonómicos que lideran el PP con el apoyo, o coalición, de Vox, que, ha dicho Esther Díez, recortan en servicios públicos actuando “desde el machismo, el racismo, la xenofobia y el negacionismo climático”.

Vox no quiere confianzas

Desde Vox, formación que también tiene representación política en el Ayuntamiento de Elche, su portaviz municipal Aurora Rodil se ha valorado también como necesaria la convocatoria de las elecciones generales y, pese a las buenas tendencias que marcan las encuestas para la formación ultraconservadora, ha apelado a su electorado a no confiarse.