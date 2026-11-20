El penúltimo fin de semana del mes de noviembre se presenta en la comarca del Baix Vinalopó con dos días con predominio de cielo despejado y temperaturas máximas sin cambios.
Mañana sábado habrá viento flojo y el domingo puntualmente moderado de poniente.
Además, de cara a la próxima semana, los modelos meteorológicos apuntan a que las temperaturas bajarán un escalón.
El viento pierde fuerza este viernes
Este viernes se espera un día con una mañana con nubosidad que irá despareciendo de cara a la tarde.
El viento pierde la fuerza y va a ser flojo.
Las temperaturas máximas se van a situar en torno a los 22 grados en Elche y en Crevillent. En Santa Pola se alcanzará los 21.