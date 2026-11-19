La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha aprobado en su reunión de este jueves la redacción y tramitación del proyecto modificado de las obras de reforma integral del Mercado Plaza de Madrid, que permitirá una intervención estructural de mayor profundidad y la actualización de las instalaciones tecnológicas en el edificio.

La portavoz Inma Mora ha explicado que la modificación del proyecto a la que se ha dado luz verde es consecuencia de la “aparición de circunstancias sobrevenidas y a nuevas necesidades técnicas”.

La modificación del proyecto lleva aparejada la ampliación del plazo de ejecución de las obras y se establece como fecha de finalización el mes de abril de 2027.

Se van a adaptar los sistemas de videovigilancia, megafonía o la red Wifi, suponiendo también un incremento de 57.000 euros respecto al presupuesto inicial y la ampliación del plazo de ejecución.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión de distintas licencias de construcción de viviendas, entre ellas una para a creación de un inmueble con más de cuarenta pisos en una parcela emplazada en la confluencia del Paseo El Progreso con la calle Diego Pomares de la pedanía de La Hoya.

También se ha autorizado el cambio de maquinaria prevista en la quinta anualidad del contrato de servicios de limpieza viaria y recogida, transporte y entrega de residuos en el término municipal con una inversión total de 266.725 euros.