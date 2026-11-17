El grupo municipal de Compromís per Elx ha solicitado este martes “una planificación rigurosa para el barrio de Travalón y el entorno del campo de fútbol que asegure las dotaciones públicas para el presente y el futuro de la zona, “ante un alcalde, Pablo Ruz, que actúa a golpe de ocurrencias con los peligros que ello supone para las necesidades de sus habitantes”.

En esos términos se ha expresado Esther Díez, portavoz de la formación política, que ha incidido en que esas son demandas de los vecinos de esa área de la ciudad.

Las propuestas detalladas por Díez van a ser elevadas por Compromís per Elx en una Moción al pleno municipal de este mes de noviembre para que sean debatidas y votadas en el mismo.

En esa Moción se pide elaborar un plan de dotaciones públicas en el barrio con la participación de los vecinos; redactar un proyecto de centro social ubicado en el entorno

residencial del estadio de fútbol ‘Manuel Martínez Valero’.

Esther Díez ha ofrecido una comparecencia pública acompañada por Francisco del Peral, representante vecinal de Travalón, y ha avanzado que en la Moción presentada por Compromís per Elx se pide poner en marcha actuaciones inmediatas para mejorar las plazas, parques y

zonas verdes existentes, incluyendo la ampliación y renovación de las zonas de juegos infantiles y la mejora de la jardinería; así como apoyar la construcción de vivienda pública protegida en esa zona.

“hace unas semanas Pablo Ruz prometía la construcción de vivienda pública en una parcela entre las calles Antonio Serrano Peral y Antonio Valero Agulló, una parcela que actualmente está calificada como dotacional y, por tanto, es un terreno que dejaría de estar disponible para uso colectivo”, ha afirmado Esther Díez que ha añadido que “en Compromís somos los primeros en querer vivienda pública, de hecho, la venimos reclamando toda la legislatura, pero esta construcción de vivienda pública tiene que hacerse de la mano de una ordenación del barrio en la que se garanticen infraestructuras públicas, como un centro social o un instituto de secundaria, y zonas verdes, entre otras necesidades”.