SEGUNDA DIVISIÓN

CD Eldense: triunfo balsámico para coger aire y calmar al entorno

Los azulgranas reaccionan tras tres derrotas consecutivas con un soberbio Mariano Carmona

Felipe Canals

Elche |

Mariano Carmona, delantero del CD Eldense.
Mariano Carmona, delantero del CD Eldense. | La Liga

El CD Eldense afrontaba la cita ante el CE Sabadell con la obligación de ganar para dejar atrás la negativa racha que atravesaba con tres derrotas consecutivas. Un primer tiempo nefasto para los arlequinados fue suficiente para 'atar' el triunfo de los de Javi Calleja. Mariano Carmona estuvo soberbio: marcó un gol, le anularon otro y provocó una expulsión.

Las dudas tras el último mes de Liga ya habían aparecido en el entorno. Por ello, era vital ganar al Sabadell para coger aire. No era una situación excesivamente preocupante a nivel clasificatorio, pero la victoria permite al Deportivo colocarse a seis puntos de la zona roja a expensas del Albacete-Celta Fortuna.

Por primera vez desde la llegada de Calleja a Elda, el cuadro azulgrana dejó la portería a cero en Liga. Fue un partido bastante plácido ante un Sabadell que vivió un calvario, con errores impropios de la categoría y un segundo acto en el que su único objetivo era evitar una goleada.

El triunfo era todavía más necesario a tenor del calendario que se le viene al CD Eldense. Este sábado visita al Castellón, segundo clasificado y aspirante al ascenso directo. Los albinegros tan solo han perdido un encuentro esta temporada y se sienten fuertes en su estadio. Será una prueba de fuego para el Deportivo.

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