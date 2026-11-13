Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO-BALEARES, DOMINGO 11:30 HORAS DIEGO QUILES
TERCERA RFEF
VILLARREAL 'C'-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17:30 HORAS
CREVILLENTE DEPORTIVO-JOVE SAN VICENTE, SÁBADO, 18:00 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
LEVANTE 'B'-ELDENSE 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS
LLIGA COMUNITAT
BENIGÀNIM-SANTA POLA, DOMINGO, 11:30 HORAS
REDOVÁN-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 11:30 HORAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-VILLAVICIOSA DE ODON, SÁBADO, 16:00 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
CBM ELCHE-ZONZAMAS LANZAROTE, SÁBADO, 17:30 HORAS, ESPERANZA LAG
BM GRANOLLERS 19-34 ELDA PRESTIGIO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CBM ELCHE-UCAM BALONMANO MURCIA, SÁBADO, 19:30 HORAS, ESPERANZA LAG
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA 2
CV ELCHE-SABADELL, SÁBADO, 19:00 HORAS, PABELLLÓN SARA MARÍN-MARÍA DÍEZ
WATERPOLO
PRIMERA MASCULINA
CW ELX-TURIA, SÁBADO, 12:40 HORAS, ESPERANZA LAG
PRIMERA FEMENINA
CW ELX-CN MOLINS, 14:15 HORAS, ESPERANZA LAG