14 Y 15 DE NOVIEMBRE

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

Ilicitano y Elche femenino juegan en el Diego Quiles

Felipe Canals

Elche |

El once del Elche Femenino en Huesca.
El once del Elche Femenino en Huesca. | Elche CF Femenino

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO-BALEARES, DOMINGO 11:30 HORAS DIEGO QUILES

TERCERA RFEF

VILLARREAL 'C'-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17:30 HORAS

CREVILLENTE DEPORTIVO-JOVE SAN VICENTE, SÁBADO, 18:00 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

LEVANTE 'B'-ELDENSE 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS

LLIGA COMUNITAT

BENIGÀNIM-SANTA POLA, DOMINGO, 11:30 HORAS

REDOVÁN-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 11:30 HORAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-VILLAVICIOSA DE ODON, SÁBADO, 16:00 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

CBM ELCHE-ZONZAMAS LANZAROTE, SÁBADO, 17:30 HORAS, ESPERANZA LAG

BM GRANOLLERS 19-34 ELDA PRESTIGIO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CBM ELCHE-UCAM BALONMANO MURCIA, SÁBADO, 19:30 HORAS, ESPERANZA LAG

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA 2

CV ELCHE-SABADELL, SÁBADO, 19:00 HORAS, PABELLLÓN SARA MARÍN-MARÍA DÍEZ

WATERPOLO

PRIMERA MASCULINA

CW ELX-TURIA, SÁBADO, 12:40 HORAS, ESPERANZA LAG

PRIMERA FEMENINA

CW ELX-CN MOLINS, 14:15 HORAS, ESPERANZA LAG

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