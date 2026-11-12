Elche ya dispone de las autorizaciones necesarias para avanzar hacia la colocación de un ascensor en la ladera del río Vinalopó

El Ayuntamiento de Elche continúa avanzando en el procedimiento administrativo que va a conducir en la instalación de un ascensor en la ladera del río Vinalopó a su paso por el centro del casco urbano, favoreciendo el acceso universal de esa área al conjunto de la ciudadanía.

El último paso ha sido la consecución de las preceptivas autorizaciones para proceder a ejecutar ese proyecto por parte tanto de la Conselleria de Cultura como de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Con esos permisos, el Ayuntamiento podrá iniciar el procedimiento de licitación de las obras, que cuenta con un presupuesto estimado de 480.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

“Es un proyecto muy importante para garantizar la accesibilidad a la ladera de nuestro río, para facilitar que personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas y familias con carritos infantiles puedan acceder a este espacio y, sobre todo, para que cumpla con todas las condiciones de seguridad y emergencias” ha señalado este jueves el alcalde ilicitano, Pablo Ruz.

La intervención proyectada prevé la instalación de una plataforma de acero a la altura del inicio del Puente de Santa Teresa desde su confluencia con la calle Alfonso XII. Sobre esa plataforma se ubicará el ascensor. El acceso contará además con un sistema de rampas y escaleras que conectará la parte superior con la zona inferior de la ladera.

El proyecto incluye un mirador desde donde se podrá contemplar el Palmeral y también se adecuará las aceras colindantes para crear una nueva zona ajardinada y de estancia: “Es un proyecto muy bueno y muy necesario, fundamentalmente porque hasta ahora la ladera no es accesible para personas con discapacidad” ha destacado Ruz que ha añadido que el objetivo es avanzar con la licitación para que las obras puedan comenzar en los próximos meses.