El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche realiza cirugías de prótesis de cadera con alta hospitalaria el mismo día.

El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche ha comenzado a realizar operaciones de implantación de prótesis total de cadera por medio de una técnica que permite a los pacientes levantarse y caminar pocas horas después de la intervención quirúrgica y regresar a su domicilio el mismo día de la cirugía.

La evolución de las técnicas anestésicas es una de las claves para hacer posible esa recuperación precoz y a ello se unen otros factores como el avance en las técnicas de cirugía mínimamente invasiva, las estrategias para reducir la pérdida de sangre, un control multimodal del dolor, protocolos de movilización precoz y una planificación exhaustiva con el servicio de Hospitalización a Domicilio de la realización del proceso de recuperación en el domicilio particular del enfermo.

Los pacientes que pueden ser intervenidos quirúrgicamente a través de ese novedoso método se realiza tras una selección de los mismos porque han de reunir determinados requisitos.

El doctor Emilio Bascuñana es el coordinador del proyecto puesto en marcha en el hospital que lidera el departamento de salud Elx-Crevillent.

Hasta el momento, ya se ha realizado en el Hospital del Vinalopó, una veintena de implantes de cadera con ese método y en todos se ha logrado el objetivo de que el paciente ha seguido la recuperación postoperatoria en su casa desde el mismo día ser sometido a la intervención quirúrgica.

El Hospital del Vinalopó es uno de los pocos centros del país que está aplicando ese novedoso método en intervenciones de implantación de prótesis completa de cadera.