La semana comienza en Elche, Crevillent y Santa Pola con la borrasca Bruna trayendo un ascenso de las temperaturas

La semana comienza con una jornada con previsión de predominio de nubes y claros, temperaturas en ascenso y suaves brisas marinas a partir de mediodía.

El termómetro va a marcar en Elche y Crevillent una temperatura máxima de 23 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se van a quedar en 22.

Lo que más vamos a notar en los próximos días de la borrasca ‘Bruna’ es que desde su posición al noroeste de Galicia va a empujar aire cálido hacia nuestra zona que traerá temperaturas casi primaverales esta semana.

Mañana martes se espera más sol que nubes, sobre todo por la mañana, y el miércoles es probable que por la tarde llueva.

El resto de la semana apunta a más soleado y temperaturas muy suaves.