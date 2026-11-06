Aspe inaugura la VIII Muestra de Gastronomía local

La VIII Muestra de Gastronomía Local, se ha consolidado como un evento de referencia en las comarcas del Vinalopó. La presentación oficial ha contado con la participación de la concejala de Turismo, Rosa Ruiz; el alcalde de Aspe; el director del Festival Gastrocinema de Alicante, Vicente Seva; y el reconocido maestro pastelero Raúl Asensio, quien será homenajeado en la presente edición de Gastrocinema. La concejala de turismo, Rosa Ruiz, ha destacado el compromiso y la implicación del sector local. "Queremos que esta muestra sea una celebración de nuestra cultura gastronómica y que tanto los aspenses como los visitantes se sientan parte de esta experiencia única. Es muy fácil liderar esta iniciativa cuando levantas el teléfono y todo el mundo está dispuesto y con ganas de participar con tanto valor gastronómico y humano."

Del 6 al 22 de noviembre, aspenses y visitantes podrán disfrutar de menús especiales en horario de mediodía elaborados por los restaurantes participantes: Restaurante Ya, Belevall, Polideportivo, El Chorret, Alfonso Mira, a los que se suma este año La Posada junto al Bar Aspense. La propuesta se complementa con la aportación dulce de Tapadulce, Juanfran Asensio, Raúl Asensio y Tallón. Toda la información detallada sobre establecimientos, días y menús se encuentra disponible en la guía oficial del evento, en la oficina Turisinfo y en las redes sociales municipales. Además de la oferta de los restaurantes, la VIII Muestra de Gastronomía Local incluye una completa agenda cultural y participativa que destacamos:

10 de noviembre (20:00 h): Presentación del Panettone Edición Limitada 2026 de Raúl Asensio en el Teatro Wagner

12 de noviembre (19:30 h): Visita teatralizada "Un crimen imperfecto en el museo" en el Museo Histórico de Aspe, a cargo de Olvido.

18 de noviembre: Cata de vinos en la recién recuperada Ermita de la Concepción, que se estrena como nuevo espacio cultural del municipio.

19 de noviembre: Homenaje a Raúl Asensio en el Teatro Arniches de Alicante, en el marco del Festival Gastrocinema.

El Ayuntamiento de Aspe invita a toda la ciudadanía y a los visitantes de la provincia a participar y disfrutar de la riqueza cultural y culinaria del municipio durante estas jornadas.