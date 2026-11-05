UD Las Palmas y CD Eldense esperan autorización para detener el partido como homenaje a Jesús de Miguel

La Unión Deportiva Las Palmas y el Eldense jugarán el domingo en el estadio de Gran Canaria su partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion, y esperan contar con la autorización para detener el juego en el minuto 9 como homenaje a Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife fallecido el pasado martes, quien portaba ese dorsal.

Así lo comunicó este jueves uno de los capitanes del equipo amarillo, Álex Suárez, quien mostró públicamente su solidaridad y la de todo el club grancanario con el entorno del jugador desaparecido, en una situación "bastante difícil de asimilar".

Se trataría de un nuevo gesto más de solidaridad del club grancanario, que ya anunció el miércoles que lucirá los colores blanco y azul -propios del Tenerife-, que escogió para su tercera equipación de la presente temporada, en el encuentro ante el conjunto azulgrana.

"Es una iniciativa muy bonita y todos estamos de acuerdo en rendir todos los homenajes posibles a Jesús de Miguel, a su familia, amigos y afición del Tenerife", apuntó Álex Suárez en una conferencia de prensa en la que se mostró muy afectado.

Además, la UD Las Palmas enviará este sábado una representación del club al estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife, donde a las 18:00 horas (insular canaria) se oficiará sobre el terreno de juego una misa por el alma del futbolista fallecido, a puerta abierta, que se prevé multitudinaria.