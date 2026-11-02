Elche avanza hacia las elecciones generales con el sorteo para la designación de los cargos en las mesas electorales

Los ilicitanos y las ilicitanas a las que les ha tocado formar parte de las mesas electorales en las elecciones generales del día 29 de este mes de noviembre.

Este lunes se ha procedido en Elche al sorteo público en el que por medio de un sistema informático se ha elegido a los integrantes, tanto vocales como presidentes, de las 293 mesas electorales que habrá en la jornada electoral en el municipio.

El día de las votaciones, el censo electoral en el municipio ilicitano asciende a 176.222 personas.

El sorteo se ha llevado a cabo en un pleno municipal de carácter extraordinario convocado expresamente para ese cometido.

Ahora, a los designados se les va a notificar su condición de miembros de Mesa durante los tres días siguientes al sorteo, es decir hasta el jueves, aunque si se produce más tarde, el retraso no será causa invalidante de la designación.

Junto con la notificación les será proporcionado un Manual de Instrucciones para los Miembros de las Mesas Electorales.

Las personas designadas dispondrán de siete días desde esa notificación para alegar ante la Junta Electoral de Zona una causa justificada y documentada que les impida aceptar el cargo a fin de que se pueda emitir una resolución en torno a esa solicitud.

Además, las personas mayores de 65 años que puedan ser nombradas podrán renunciar en el plazo de siete días a partir de la comunicación de la notificación.

La Junta Electoral de Zona resolverá las alegaciones en el plazo de 5 días y comunicará, en su caso, la sustitución producida al primer suplente.