La Policía Nacional detiene en Elche a un hombre por robar a punta de cuchillo un estanco llevándose 1.800 euros

La Policía Nacional ha detenido en Elche a un hombre que está acusado de perpetrar un robo con violencia e intimidación cometido en un estanco de la ciudad ilicitana al que accedió armado con un cuchillo de grandes dimensiones, amenazando a la encargada del establecimiento para apoderarse de los 1.800 euros en efectivo que había en ese momento en la caja registradora.

Desde la Policía Nacional se ha informado este sábado que, tras el arresto del hombre, que tiene 33 años de edad, se ha ejecutado una pena de expulsión que tenía en vigor dictada por la Audiencia Provincial de Alicante.

El robo en el estanco fue denunciado en la Comisaria de Cuerpo Nacional de Elche a principios de este mes de octubre. La denunciante manifestó en su denuncia que un hombre había entrado en el establecimiento en actitud amenazante y violenta, esgrimiendo un cuchillo de grandes dimensiones y gritando que se abriera la caja registradora.

Ante esa amenaza, la temiendo por su integridad física, la víctima se apartó del mostrador y dejó que el hombre accediera a la caja registradora mientras continuaba amenazándola con el cuchillo.

Tras abrir esa caja registradora y apoderarse del dinero que había en su interior, el hombre huyó del lugar.

Agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Elche se hicieron cargo de la investigación, recabando datos sobre las características físicas del autor del robo. A través de ellos, pudieron relacionar con los hechos a un hombre con otros robos de similares características ocurridos en el municipio ilicitano. Uno de ellos, se había registrado tan sólo una semana antes.

Tras poder ser identificado, se desplegó un dispositivo para localizar al implicado en las inmediaciones de los lugares que se sabía que frecuentaba el mismo.

El hombre fue detenido a los pocos días de ser interpuesta la denuncia y tras la práctica de las diligencias policiales, en virtud de una resolución de expulsión del territorio nacional de la Audiencia Provincial que tenía vigente el detenido, se llevaron a cabo los trámites de ejecución de la medida judicial dictada por parte de los agentes integrantes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de la Comisaría.