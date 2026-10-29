El Ayuntamiento de Elche suspende el otorgamiento de licencias para el cambio de uso de locales a viviendas

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha aprobado en su reunión de este jueves la suspensión de tramitación y otorgamiento de licencias urbanísticas para la implantación de viviendas en plantas bajas y para los cambios de uso de local a vivienda.

Esa medida va a estar vigente en tanto que se finaliza la tramitación de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Elche merced a la que se regulará específicamente esa situación.

Desde el gobierno local (PP y Vox), se ha defendido que la medida adoptada ahora va a permitir proteger los locales comerciales en determinadas calles de Elche y evitar que su transformación progresiva en viviendas termine con la actividad comercial en el municipio.

La medida afecta a determinados ejes comerciales del centro histórico y de zonas de expansión de la ciudad, seleccionados por su actividad comercial y su importancia para el funcionamiento del municipio entre los que se encuentran la calle Ángel, Antonio Machado, Corredora, Cristóbal Sanz, plaza de Baix o Avenida de la Comunidad Valenciana, entre muchas otras.

Desarrollo del sector E-16

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de urbanización del sector E-16 del PGOU (conocido como El Arsenal), donde se prevé la construcción de 900 viviendas, además de suelo dotacional para el IES La Torreta y nuevas zonas verdes en un entorno que ahora se encuentra en malas condiciones y con el principal objetivo de continuar completando la trama urbana de la ciudad.

Esa aprobación es un paso definitivo para el desarrollo del citado sector urbanístico después de más de dos décadas. En este sentido, ha recordado que el E-16 se aprobó en el PGOU de 1998, cuya tramitación comenzó en 2002, aunque sufrió diversas paralizaciones administrativas por parte de la Dirección General de Cultura.