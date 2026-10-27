El cierre en Elche sin previo aviso de una clínica dental deja a cientos de pacientes con tratamientos sin acabar y pagados

El cierre sin previo aviso de una clínica dental de Elche ha dejado a centenares de pacientes con tratamientos inacabados y, en muchos casos, con esas intervenciones pagadas por completo.

Se trata de la clínica ‘Gab-o’, de la cadena Oralis, que está ubicada en la calle Blas Valero, esquina con José María Buck, que este pasado lunes, de forma totalmente repentina, dejaba de atender a sus pacientes limitándose a colocar un cartel en el portal de acceso al edificio en el que se encuentra en el que se lee un escueto “Esta ubicación suspende temporalmente su actividad”.

Portal de acceso a la clínica ‘Gab-o’, de la cadena Oralis, que ha cerrado de forma repentina en Elche. | Onda Cero Elche

En ese cartel se sugiere acceder a una dirección web concreta o al escaneo de un código QR vías a través de las que, a esa advertencia de cierre, se añade que la sociedad se encuentra inmersa en “concurso de acreedores” en el que “desde la Administración Concursal se ha abierto un proceso de venta de las clínicas para poder retomar la actividad y dar continuidad a los tratamientos”.

En ese enlace se pide a los afectados que rellenen un formulario para, reza el texto, poder mantenerlos “debidamente informado”.

No se ofrece más información a los afectados de los que, como es lógico, se ha adueñado la incertidumbre.

El cierre de la clínica dental de la cadena Oralis de Elche no ha sido el único que se ha registrado en España en las últimas horas. De hecho, también se ha producido el cierre de otra de las clínicas de la cadena de Pamplona.