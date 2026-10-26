El Hospital General Universitario de Elche pone en marcha una Escuela de Pacientes Ostomizados

El Hospital General Universitario de Elche ha puesto en marcha la 'Escuela de Pacientes Ostomizados', que es una iniciativa destinada a ofrecer apoyo, formación y acompañamiento a las personas portadoras de una ostomía, así como a sus familiares y cuidadores.

Las primeras jornadas de esta escuela se han celebrado recientemente bajo el lema 'Compartiendo información y experiencias', con el objetivo de crear un espacio de encuentro en el que resolver dudas, adquirir conocimientos prácticos e intercambiar vivencias.

El proyecto nace de la mano de Susana López y Patricia Moreno, enfermeras de los servicios de Urología y Cirugía. Los dos han impulsado esta iniciativa para facilitar la adaptación de los pacientes a su nueva situación y contribuir a mejorar su bienestar y calidad de vida.

La ostomía es una abertura que se realiza mediante una intervención quirúrgica en el abdomen para permitir la salida al exterior de las heces o la orina cuando el organismo no puede eliminarlas por su vía habitual. Ese orificio se llama estoma y puede requerir el uso de una bolsa para recoger las deposiciones o la orina.

La nueva escuela pretende ayudar a los pacientes a adquirir seguridad en sus cuidados y a la hora de afrontar las dificultades que puedan surgir en su día a día. Busca también que el estoma deje de ocupar el centro de todas sus preocupaciones y que las personas puedan recuperar la confianza para desarrollar sus actividades cotidianas.