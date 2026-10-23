Grupo Serrano Automoción celebra su 25ª edición de la Feria Outlet Motor liquidando stock

Última gran cita del año para estrenar coche. Este sábado 24 de octubre, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, Grupo Serrano Automoción abre las puertas de sus instalaciones en el Polígono de Altabix en Elche para celebrar la 25ª edición de su Feria Outlet Motor, que este año se plantea como una gran liquidación de stock por final de año con precios especiales de feria. Para celebrar esta edición, Grupo Serrano Automoción libera inventario de sus principales marcas con precios especiales de feria de liquidación de stock que solo estarán disponibles durante las 10 horas que dure el evento (de 10:00 a 20:00h). En esta edición, el gran espectáculo son los precios imbatibles. Ofrece más de 100 vehículos: Una amplia selección de las principales marcas del grupo, con precios de liquidación.

La jornada ofrecerá coches disponibles para entrega inmediata con planes de financiación a medida y reunirá en un mismo lugar los lanzamientos más esperados del momento: el nuevo Skoda Epiq, el Audi Q4 e-tron, el nuevo Volkswagen ID. Polo y el nuevo Cupra Raval. Los asistentes podrán descubrir de cerca sus líneas y su equipamiento, con la electrificación como hilo conductor. Cada marca contará con su propio espacio y ofertas de stock específicas como Volkswagen: Estreno del nuevo ID. Polo y liquidación en toda la familia ID (100% eléctrica), además de modelos como el T-Roc y el T-Cross. Audi: La marca de los cuatro aros presentará el Audi Q4 e-tron y ofrecerá condiciones especiales en toda su gama. Cupra: Para quienes buscan diseño y potencia, llega el nuevo Cupra Raval, junto a unidades limitadas del Cupra Formentor, Cupra Terremar y el Cupra León. SEAT: Protagonismo para su gama SUV, encabezada por el SEAT Arona, y el icónico Ibiza. Skoda: Estreno del nuevo Skoda Epiq y precios de liquidación en su robusta línea SUV, con los Kamiq y Karoq como protagonistas. Los visitantes podrán disfrutar al volante en una zona de pruebas de vehículos eléctricos, con expertos del grupo que asesorarán sobre los beneficios de los modelos híbridos enchufables y 100% eléctricos. La jornada contará además con música y servicio de catering para crear un ambiente festivo y profesional.