EN 2019

Bragarnik asegura que encontró a un Elche con una "deuda gigantesca" y un Martínez Valero que "se caía a pedazos"

El propietario del club repasa en una entrevista en Argentina su llegada a tierras ilicitanas

Felipe Canals

Elche |

Christian Bragarnik, propietario del Elche CF
Christian Bragarnik, propietario del Elche CF | Elche CF

El propietario del Elche sigue en Argentina. Tras participar en una serie de ponencias de Olé, junto a Pedro Schinocca, Christian Bragarnik ha concedido una entrevista en TyC Sports. Allí ha repasado cómo fue su llegada al Elche y su relación actual con Leo Messi, entre otras cosas.

Bragarnik ha asegurado que, cuando llegó a la entidad ilicitana en 2019, se encontró "una deuda gigantesca" y "un estadio que se caía a pedazos". Al hilo de esas afirmaciones, aseveró que en España hay "desórdenes" iguales o peores que en Argentina en los clubes de fútbol.

Hace siete años que el nombre de Bragarnik se empezó a vincular con el Elche y en diciembre se cumplirá el séptimo aniversario desde su llegada oficialmente a la entidad del Martínez Valero. "Pensé que todo era de color de rosa", ha admitido el propietario franjiverde durante la entrevista.

Por otro lado, Christian Bragarnik se ha referido a la figura de Leo Messi. “Es lo más grande que vi. Tengo una buena relación con él. Cuando vino con la selección me comentó su idea de que estaba buscando un club y le conté mi experiencia", ha señalado el empresario argentino.

Ahora, ha bromeado con la posibilidad incluso de jugar "un partidito de pádel" con el astro argentino después de la adquisición del Eldense por parte del '10'.

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