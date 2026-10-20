Los doctores Juan Manuel Córcoles y Alejandro Torres, Premio de Salud por salvar vidas con su programa de detección precoz del cáncer de pulmón

El Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario del Vinalopó se convierte en uno de los grandes protagonistas de los Premios Onda Cero Elche-Comarcas del Vinalopó en su decimocuarta edición.

Los doctores Juan Manuel Córcoles y Alejandro Torres han sido galardonados en la categoría de Salud gracias a la exitosa puesta en marcha de un innovador programa de prevención y detección precoz del cáncer de pulmón.

Esta iniciativa pionera en el departamento de salud está dirigida específicamente a personas fumadoras y exfumadoras de entre 50 y 77 años. A través de un circuito ágil y el uso de TAC de baja dosis de radiación, el programa ha logrado multiplicar su actividad de seguimiento hasta alcanzar a centenares de ciudadanos al año. Durante su entrevista en los estudios de Onda Cero, ambos facultativos han destacado que detectar el tumor en sus fases iniciales, antes de que aparezcan los síntomas, cambia radicalmente el pronóstico de supervivencia de los pacientes y permite realizar cirugías mínimamente invasivas.