Un incendio en una planta de chatarra y enseres de Elche moviliza bomberos de la ciudad, Almoradí y San Vicente del Raspeig

Un incendio originado en la madrugada de este domingo en una zona exterior de las instalaciones de una empresa dedicada al reciclaje de la pedanía de Matola de Elche ha movilizado a más de una quincena de efectivos de bomberos de los parques del municipio ilicitamoe, de Almoradí y de San Vicente del Raspeig.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante se ha avanzado que el aviso se ha recibido a las 04:20 horas y hasta el lugar del suceso se han movilizado seis vehículos del servicio de emergencias y diecinueve efectivos del mismo.

El incendio, cuyas causas que lo han provocado tendrán que ser ahora investigadas, no ha provocado heridos. Ha generado gran cantidad de llamas y humo como consecuencia de la gran cantidad de chatarra y enseres acumulados en la zona en la que se ha producido.