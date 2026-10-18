Una denuncia en Elche lleva a la Policía Nacional a detener en Alicante a una pareja por vender gorras falsificadas

La denuncia en la Comisaría del Cuerpo Nacional de la Policía Nacional de Elche ha llevado a la detención de dos personas acusadas de vender gorras falsificadas de una conocida marca a través de dos plataformas de redes sociales.

Los arrestados, son un hombre y una mujer que son pareja y tienen 33 y 37 años de edad. A ambos se les atribuye un presunto delito contra la propiedad industrial.

Según ha informado este domingo la Policía Nacional, la denuncia fue presentada por la representante de una prestigiosa marca textil y en la misma se informaba de la detección de los dos perfiles en redes sociales dedicados, presuntamente, a la comercialización de gorras falsificadas de la marca.

Los agentes que se encargaron de llevar a cabo la investigación constataron que los envíos de productos se realizaban desde la ciudad de Alicante, que es donde residían y han sido detenidas las dos personas implicadas.

En el domicilio de la pareja se almacenaba todo el material que se ponía a la venta y desde él se comercializaba.

En el registro de esa vivienda, los agentes de la Policía Nacional han intervenido un total de 614 gorras y diverso material necesario para su distribución como impresoras, etiquetas o cajas.

Los dos detenidos han quedado a disposición de la autoridad judicial.