El PSOE de Elche desvela que el gobierno local del PP y Vox va a aprobar la tercera modificación del mandato en la tasa de basura

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha denunciado este lunes que el equipo de gobierno del PP y de Vox va a modificar de nuevo (“por tercera vez”), la tasa de basura que está vigente.

Los socialistas han explicado que los cambios que se plantean en el expediente que se lleva al pleno municipal de este mes, que se va a celebrar el próximo lunes, contemplan modificaciones en el cuadro tarifario, afectando los mismos a las calles por categorías, de modo que en algunos casos los recibos bajarán unos 4 euros, pero en otros subirán entre 13 y 43 euros.

Desde el PSOE se ha recalcado que los cambios que afectan a la tasa de basura que va a aprobar para 2027 el gobierno local supondrán el aumento en más de 264.000 euros anuales de la recaudación por esa tasa.

Según los datos expuestos por el Grupo Socialista, en virtud del cuadrado tarifario que se va a aprobar, se pasa de tarifas domésticas basadas en categorías de calles a un sistema apoyado en cuatro zonas definidas en base a valores catastrales de referencia según unos tramos.

En este sentido, la ‘Zona 1’ contempla un valor catastral de menos de 500 euros el metro cuadrado, correspondiendo a los barrios del Cementerio, Palmerales, San Antón y Patilla, cuyos pisos pagarán 121’17 euros.

En la ‘Zona 2’ se situarán las viviendas con valores catastrales de entre 501 y 1.100 euros el metro cuadrado y el recibo de la tasa de basura se situará en los 135,12 euros. En ese apartado están Porfirio Pascual, Carrús Este y Oeste, Barrio Caja de Ahorros, La Hoya, Pla, Altabix histórico, Bayas, Raval, Puertas Coloradas, Torrellano, Pla Sur, Centro Sur, La Marina, Altet, Valverde: “En este tramo, hay algunas diferencias porque una vivienda cercana al centro comercial de L’Aljub pagará lo mismo que una que está en la avenida de País Valenciano, o una vivienda de la calle Arturo Salvetti Pardo, en Carrús, pagará lo mismo que una vivienda de la calle Doctor Caro, cuando no es lo mismo vivir en una zona del centro que en barrios más a las afueras, pero se va a pagar lo mismo”, ha criticado Patricia Maciá, concejala del PSOE en el Consistorio ilicitano.

Por otro lado, la ‘Zona 3’ comprende un tramo de valor catastral de entre los 1.101 a 1.600 euros el metro cuadrado, entrando en esa área el Centro/San Juan, la zona nueva del barrio El Toscar, Ripoll/Filet de Fora, Altabix Nuevo, Travalón y zona del Corte Inglés. Estas viviendas pagarán 150’59 euros. “En este tramo se equilibra más el recibo ya que existían viviendas de zonas como la del Corte Inglés que pagaban como cuarta categoría y ahora se les va a subir el recibo 13 euros”, ha explicado Maciá.

Además, se configura una ‘Zona 4’ (Arenales Oeste, Costa, Sur y San Bartolomé de Tirajana), que corresponde a más de 1.601 euros el metro cuadrado del valor catastral que pagarán un recibo de la tasa de basura de 124’75 euros.

Las viviendas que más pagarán será las unifamiliares, que pasan de 109’28 euros a 152’66 euros y son las urbanizaciones de La Marina, Bayas, Torrellano, Perleta, Torre Azul, Altet, Balsares, Ciudad Jardín, Altamira, Valverde, La Ermita Verde, Camino viejo de Santa Pola, urbanización carretera de Santa Pola /Valverde, Peña las Águilas, Maitino, El Vincle, Urbanización Buenos Aires, Los limoneros, Urbanización Matola y Arenales, la Portalada y Bonavista.

Mientras tanto, según ha desvelado el PSOE, los diseminados pasarán de pagar 109’28 euros a 111’14 euros.

“Si comparamos tarifas y recibos, las viviendas de primera y de segunda categoría que están en la zona 3, como Centro y Ripoll, verán rebajado su recibo en unos cuatro euros, pero los que viven en El Toscar Nuevo, Travalón, Corte Inglés o Altabix Nuevo pagarán unos 27 euros más, ya que la mayoría de calles eran de cuarta categoría; los vecinos de Carrús Este y Oeste que vivían en calles de cuarta categoría han pagado unos 122 euros y ahora pagarán 13 euros más”, ha expuesto Patricia Maciá que, tras lamentar que el gobierno local no hay informado públicamente de esas modificaciones en la tasa de basura, ha añadido que, respecto a las actividades económicas, cambian las tarifas teniendo en cuenta la superficie de los inmuebles distribuyendo la tarifa por tramos.

En este sentido se crean tarifas nuevas tasas para garajes, aparcamientos y locales similares, apartamentos turísticos y rurales, almacenes sin venta al detalle, salas de fiestas, cines, discotecas y bingos, bancos, actividades relacionadas con el deporte, culturales y religiosas.

Dos sentencias del TSJ que anulan la ordenanza de 2025

Según el PSOE, la propuesta de los técnicos y del concejal del área “indica en su introducción que esta modificación pretende “introducir elementos definitorios que permitan avanzar en la seguridad jurídica conforme a la interpretación emanada de los órganos jurisdiccionales y a los principios que la normativa vigente establece”.

Se hace referencia a las dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana que anula la ordenanza de 2025 por considerar inadecuados los informes técnicos económicos que justifican el cálculo de la tasa.

Patricia Maciá ha explicado que, con esa modificación y los argumentos esgrimidos en la propuesta técnica y política, el propio equipo de gobierno corrige “los graves defectos que existen en la ordenanza reconociendo los errores puestos de manifiesto en dichas sentencias”.

“Lo que tendrán que explicar es, en caso de que no se admita ese recurso de casación, que probablemente sea así, qué es lo que va a pasar con los recibos de 2025”, ha concluido la concejala del Grupo Socialista.