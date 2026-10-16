Hiperber: 1.700 empleados y un crecimiento que no se detiene

La empresa Hiperber será reconocida el próximo jueves 5 de noviembre en la decimocuarta edición de los Premios Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó. José Bernabéu recogerá el galardón en la categoría de 'Empresa'. Con más de 1.700 empleados y decenas de tiendas en la zona del Mediterráneo, Hiperber no detiene su crecimiento.

José Bernabéu ha pasado por Onda Cero en nombre de la familia y ha agradecido la distinción que Onda Cero le concederá en una gala que tendrá lugar en el Gran Teatro de Elche. Bernabéu ha recordado muchos momentos y anécdotas, como la difícil situación que se vivió en 2020 con la pandemia. Los supermercados no dejaron nunca de abrir e Hiperber estuvo al lado de los ciudadanos.

La cercanía con el cliente y el trato familiar son algunas de las claves que explican el éxito de Hiperber. La empresa da recibido numerosos reconocimientos en los últimos años, como el homenaje que le brindó el Ayuntamiento poniéndole a un jardín el nombre de José Bernabéu Pic, cofundador de la cadena.

El 5 de noviembre serán galardonados por Onda Cero en una gala que reunirá en el Gran Teatro a distintos sectores de Elche y las comarcas del Vinalopó.