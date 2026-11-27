Las ayudas de emergencia a ciudadanos en situación de vulnerabilidad quedan fuera del requisito de tres años previos de empadronamiento en Elche que, como han pactado PP y Vox para aprobar el presupuesto municipal de 2027, se va a comenzar a exigir el próximo añoi para acceder a una subvención del Ayuntamiento ilicitano.

La articulación de ese tipo de ayudas de emergencia, entre las que se puede citar vales de comida o aportaciones municipales al pago de recibos de suministros básicos e incluso destinadas a alquiler de vivienda.

Ese tipo de ayuda, por su condición de emergencias en situaciones de vulnerabilidad, se rigen por una legislación superior, que excede la competencia municipal y, como consecuencia de ello, a las mismas no se podrá aplicar el condicionamiento de empadronamiento aceptado por el PP ante la presión de Vox para dar su voto favorable al presupuesto municipal, que fue aprobado en un pleno municipal de carácter extraordinario celebrado este pasado jueves, día 26 de noviembre.

Así lo ha explicado este viernes Celia Lastra (PP), concejala de Acción Social de Elche, en una entrevista que, en calidad de candidata del PP al Congreso en las elecciones del domingo, ha realizado en el programa ‘Más de uno Elche – comarcas del Vinalopó’ de Onda Cero.

Por otro lado, la concejala de Acción Social de Elche ha puesto en valor el trabajo que realizan “todas” las ONGDs de Elche con las personas en situación de vulnerabilidad, independientemente de la nacionalidad de las mismas.