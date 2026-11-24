Los concejales de Vox en Elche Samuel Ruiz y Pedro José Sáez mantienen su posicionamiento de no votar a favor el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Elche para 2027 elaborado por el equipo de gobierno al que, como ediles de la formación ultraconservadora, pertenecen.

Salvo que sea desconvocado en las próximas horas, el pleno municipal para debatir y votar ese presupuesto municipal está fijado para las 08:30 horas de este jueves.

Si los ediles de Vox no votan a favor de ese documento no será aprobado.

Ambos concejales ha. dado la cara este martes tras ser noticia ayer después de no apoyar el presupuesto municipal en la Comisión Municipal Hacienda que lo dictaminó ante de la celebración del pleno municipal.

Ruiz y Sáez han comparecido juntos ante los medios de comunicación y ha argumentado que en su posicionamiento tienen pese tanto cuestiones “de forma” como “de fondo”.

En las relativas a las formas, que son “las más importantes” está el hecho de que, según han criticado, que no han sido partícipes de la redacción del presupuesto y que el documento completo para su análisis y conocimiento se les entregó “24 horas antes” de la celebración de la Junta de Gobierno Local en la que se aprobó el documento, antes de que el alcalde de Elche y el concejal de Hacienda, Pablo Ruz y Francisco Soler, ambos del PP, y la Teniente de Alcalde de Vox Aurora Rodil, comparecieran en la Sala de Prensa del Ayuntamiento para dar a conocer los detalles del presupuesto municipal elaborado.

Samuel Ruiz y Pedro José Saéz han reclamado “tiempo” para poder conocer y analizar el presupuesto municipal. Han asegurado que trasladaron su malestar por la ausencia de negociación del presupuesto municipal en la Junta de Gobierno Local en la que se dio luz verde al documento y han instado la cancelación del pleno municipal del jueves para crear una comisión de trabajo en el gobierno municipal y consensuar en ella el documento, llevándolo a aprobación en una sesión plenaria después de las elecciones generales de este domingo.

Sin sello Vox

Respecto a las diferencias de “fondo”, Samuel Ruiz ha dejado claro que el presupuesto municipal que se ha elaborado carece ‘sello Vox’, adoleciendo de iniciativas y postulados que defiende la formación política que representan. Entre ellos han citado la “prioridad nacional”, la “remigración” y la “desregulación”.

Por otro lado, Samuel Ruiz ha rechazado la posibilidad de que en Vox se pueda imponer a los concejales una disciplina de voto, que en cualquier, por el posicionamiento que mantiene junto a su compañero Pedro José Saéz, ha dejado entrever que no asumirían.