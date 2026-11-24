El Elche y su afición están muy pendientes de Thomas Lemar. El francés reapareció en el Ciutat tras su lesión y fue de los mejores en el segundo acto ante el Levante. Sin embargo, no pudo ni siquiera terminar el encuentro por problemas físicos. Esta vez, una lesión en el isquiotibial.

Martín Anselmi ya ofrecía un primer diagnóstico en la sala de prensa del Ciutat. Hay preocupación en el club, puesto que el futbolista cedido por el Atlético de Madrid es clave en el esquema del técnico argentino y en el juego del Elche.

Este miércoles se someterá a las habituales pruebas médicas para conocer el alcance exacto de esas molestias. La lesión, a priori, le dejará fuera de combate unas semanas. Mala fortuna para el Elche y para el jugador, justo antes de medirse a 'su' Atleti en el Martínez Valero.

La baja del francés es un contratiempo para Anselmi, que previsiblemente deberá buscar una alternativa para el choque ante los de Simeone. Ali Houary encara la recta final de su recuperación tras sufrir un esguince leve. Lucas Cepeda podría centrar su posición para jugar como enganche, mientras que Neto también aspira a hacerse hueco.

Otra opción es repetir el esquema del Ciutat, con Osorio acompañando a Fer Niño. Como dijo Anselmi tras el encuentro, la idea era que el argentino jugase como mediapunta. Fue sustituido al descanso para dar entrada a un Lemar que no pudo finalizar el duelo.