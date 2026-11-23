Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha concluido con la detención de cuatro hombres de entre 22 y 48 años de edad, tres de ellos en Crevillent y otro en Alicante, dando por desmantelado un grupo que está acusado de perpetrar robos con violencia usando armas de fuego y elementos propios de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La investigación se inició tras el asalto a un camión de transporte por parte de varias personas que se desplazaban en dos vehículos. Los autores emplearon chalecos y luces estroboscópicas de apariencia policial para hacerse pasar por agentes y confundir a la víctima, a la que al parecer intimidaron hasta conseguir hacerse con el vehículo, que más tarde abandonaron tras quedarse sin combustible.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han constatado que los arrestados utilizaban vehículos robados para cometer los asaltos y posteriormente los ocultaban a cierta distancia de sus domicilios, con el propósito de evitar que pudieran ser relacionados con sus autores.

Además, usaban dispositivos tecnológicos, como inhibidores de frecuencia, para dificultar su detección, así como disfraces de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, armas simuladas y otros elementos destinados a reforzar la apariencia policial durante los asaltos. Para almacenar y ocultar los instrumentos utilizados en los robos, disponían de un zulo situado en una zona alejada de entorno urbano.

Todos los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, que ha decretado el ingreso en prisión para tres de ellos.