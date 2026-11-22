Efectivos de bomberos del parque principal operativo de Elche han rescatado este sábado a un senderista que se había lesionado un tobillo tras sufrir una caída en una plataforma sobre el agua del pantano del municipio ilicitano.

Los efectivos del servicio de emergencia han colocado una férula en el pie del herido para inmovilizarlo antes de proceder a su evacuación.

Debido a las dificultades de acceso a la zona, los bomberos han porteado al senderista en camilla durante unos 15 minutos hasta el lugar donde esperaba una ambulancia.

El aviso se recibióo a las 12:20 horas y la intervención se dio por finalizada a las 13:50 horas.