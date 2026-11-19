Imágenes de película del oeste en Elche. La pasada madrugada, en torno a las 03:00 horas, un hombre recorría a caballo las calles del municipio ilicitano. Los agentes de la Policía Local le perseguían hasta detenerle y comprobar que la yegua era robada. El animal había sido sustraído de una finca de Altabix.

La yegua, llamada 'Furia', tiene ocho años. La Policía comprobó que las puertas de la finca y del establo estaban forzadas. Por suerte, el animal pudo reencontrarse con su propietario sana y salva.

La escena ha generado comentarios a través de redes sociales por lo extraño del suceso.