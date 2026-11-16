Ford España cede un Explorer eléctrico y material formativo al ciclo de mecánica de Salesianos

El centro de formación profesional San José Artesano de Elche ha acogido esta mañana la cesión por parte de Ford España de uno de sus nuevos coches eléctricos para que los alumnos puedan conocer la mecánica del futuro que está llegando a los concesionarios de la marca. Esta iniciativa de Ford España se lleva a cabo en ocho centros formativos de mecánica de España escogidos por concesionarios locales como Automóviles Crespo de Elche que se vuelca con la formación profesional de Salesianos. En el acto de la cesión del nuevo Explorer eléctrico de última generación han participado Javier Blanco de Ford España; Modesto Crespo, director general de Automóviles Crespo y los responsables de los ciclos formativos de mecánica de Salesianos Elche junto a todos sus alumnos.

El objetivo de Ford España y Salesianos es doble: mejorar la empleabilidad de los alumnos y reforzar la red de talleres oficiales de Ford con profesionales preparados para la tecnología actual de los coches. A este acuerdo se ha sumado Automóviles Crespo que aportará equipamiento de diagnosis y oportunidades para que, al menos, los dos mejores alumnos del centro puedan hacer sus prácticas en los talleres del concesionario ilicitano. En declaraciones a Onda Cero, Javier Blanco de Ford España ha destacado que la marca viene realizando cursos de formación para profesores y que ahora se quiere ampliar la parte formativa y que los alumnos puedan tener un aprendizaje directo en la misma factoria de Ford durante varios días y que puedan acceder a la información y diagnosis de sus vehículos y que conozcan la realidad de los talleres y al mundo real profesional para cuando acaben los cursos.

El acuerdo incluye la donación de componentes mecánicos, el acceso a la información técnica oficial de FORD y la cesión de vehículos para prácticas donde hoy se ha cedido al instituto un Ford Explorer 100% eléctrico para practicar en el ciclo formativo. Es una realidad la falta de mecánicos bien formados para el mantenimiento y reparaciones en el nuevo mercado de coches y ante la necesidad de afrontar el relevo generacional en muchos talleres mecánicos de toda España. El profesorado de Salesianos destaca la alta empleabilidad que hay en estos ciclos formativos para todos aquellos alumnos que cuando finalizan quieren ponerse a trabajar.