El sorteo 11/11 de la ONCE deja un millón de euros en el barrio Carrús de Elche

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha dejado en Elche este pasado miércoles un premio de un millón de euros con la venta de un cupón agraciado, y otros 116.000 euros con 58 cupones premiados con 2.000 euros cada uno.

La suerte ha llegado al municipio ilicitano de la mano del vendedor de la ONCE Francisco José Lozano, que ha vendido todos los boletos premiados a sus clientes habituales de un establecimiento de hostelería ubicado en el número 15 de la calle Mario Pastor Sempere, en el entorno de la plaza Barcelona, en el barrio de Carrús.

Lozano tiene su punto de venta habitual en la calle Diagonal y es muy conocido en la localidad al ser la principal referencia del kárate para ciegos de nuestro país.

“Esta mañana he ido pronto a tomar café, como todos los días, y he recibido un montón de felicitaciones porque hay mucha gente premiada, y todos son mis clientes de toda la vida”, ha reconocido Lozano.

La suerte del Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE también ha llegado a Jerez de la Frontera (Cádiz), Ourense y Madrid.

El sorteo puso en juego un primer premio de 11 millones de euros, y 11 premios de un millón, a sendas extracciones de un número (cinco cifras) y una serie. Además, 119 premios de 50.000 euros, 1.309 de 2.000 y otros 1.080 de 1.200 euros.