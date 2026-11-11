La huelga general comienza en Elche con poca incidencia en servicios públicos como la limpieza y el transporte urbano en autobús

La huelga general convocada por los sindicatos en España para este miércoles ha dado sus primeros pasos con un bajo seguimiento en servicios públicos como el transporte urbano en autobús o el de limpieza y recogida de la basura.

Según se ha informado desde el Ayuntamiento de Elche, en el servicio de limpieza y recogida de la basura han secundado el paro general cinco trabajadores en el turno de noche y nueve en el de la mañana.

En este sentido, los sindicatos han denunciado que en ese servicio se han aplicado servicios mínimos que a su juicio son abusivos al alcanzar el 40 %.

Por otro lado, el servicio de transporte en autobús urbano está funcionando con normalidad y con la totalidad de vehículos de sus líneas.

Asimismo, en la empresa municipal Pimesa, ningún trabajador ha ido a la huelga general, según se ha apuntado desde el Consistorio.

A falta de conocer datos en otros ámbitos, es probable que la incidencia de la huelga esté siendo mayor en el educativo, entre otros.

Los sindicatos han desplegado piquetes informativos en áreas industriales, sobre todo en el parque empresarial de Torrellano, en el entorno de los dos centros comerciales de la ciudad (L'Aljub y El Corte Inglés) y del campus de la Universidad Miguel Hernández.

Manifestación

La huelga general también va a dejar una manifestación por la tarde en Elche. Partirá a las 18:00 horas de la conocida como plaza de las Chimeneas y finalizará en la plaza de Baix.

Los sindicatos van a exigir medidas para favorecer el acceso a la vivienda y el incremento de los salarios.