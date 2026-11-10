Los sindicatos dispondrán piquetes informativos durante la huelga general en Elche, Petrer, Elda, Villena y Novelda

Los sindicatos ultiman este martes los preparativos de la huelga general que hay convocada para este miércoles en el conjunto del país.

CCOO y UGT en las tres comarcas del Vinalopó van a disponer mañana desde primera hora de piquetes informativos.

En Elche habrá en zonas como el polígono industrial de Carrús, el área de la rotonda de L’Aljub, o en el parque empresarial de Torrellano y en las inmediaciones del campus ilicitano de la Universidad Miguel Hernández.

También habrá piquetes informativos desde la siete de la mañana en Elda, Petrer, Novelda y Villena.

La huelga general cuenta con el apoyo y adhesión de distintos colectivos sociales. Entre ellos está la Plataforma de Afectados por las Hipotecas Elx-Crevillent, que ha programado por la mañana, a las 11:00 horas, un taller en la plaza de Baix en el que se elaborarán pancartas para acudir por la tarde a la manifestación del día de la huelga general que se ha convocado en Elche, partiendo de la plaza de las Chimenas a las 18:00 horas y concluyendo en la céntrica plaza de Baix, junto al Ayuntamiento.

A esa misma hora en Elda-Petrer se vivirá otra manifestación que partirá de la avenida Reina Sofía de Petrer y concluirá en la Plaza Castelar de Elda.

La problemática del acceso a la vivienda será el eje principal de una huelga general en la que se van a reivindicar otras cuestiones como mejores salarios para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras del país.

Los argumentos aludidos por la secretaria comarca del CCOO son compartidos por el sindicato UGT desde el que Ismael Senent, secretario general en el Vinalopó y la Vega Baja, ha exigido medidas inmediatas para acabar con que la vivienda se haya convertido en un factor de exclusión social.

Servicios mínimos en el Ayuntamiento de Elche

De cara a la huelga general, la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Elche ha aprobado los servicios mínimos que regirán en los servicios públicos que dependen del mismo.

El acuerdo ha salido adelante con el voto unánime de todos los sindicatos con representación en el consistorio ilicitano (UGT, CCOO, CSIF y USO CV).

En el caso del registro municipal habrá servicios mínimos de dos administrativos; en Cementerios de un oficial y un ayudante; en el área de Mantenimiento de un oficial, dos cerrajeros, un electricista y un albañil; mientras que las escuelas infantiles municipales habrá servicios mínimos de directora, tres educadoras y un trabajador en cocina de cada una de ellas.

También habrá servicios mínimos en los departamentos de Parques y Jardines, Espacios Públicos, Urbanismo y Telecomunicaciones, así como que en el Call Center del Ayuntamiento, en las unidades de Atención de Acción Social y en la de Intervención y Respuesta Social en Acción Social.

En la concesionaria del servicio de limpieza los servicios mínimos se fijan en el 40 % y en el servicio del transporte público en autobús urbano, tanto en el casco urbano como en pedanías, se ha establecido un 70 % del servicio en hora valle y un 80 % en hora punta, con la obligatoriedad de servicios mínimos al 80 % en el caso de aeropuerto o estación de tren.