La Guardia Civil identifica en Elche a dos hombres por la venta en mercadillos de fruta que había sido descartada para el consumo humano

La Guardia Civil ha identificado a dos hombres que han quedado en situación jurídica de investigados por la venta en mercadillos de fruta, concretamente banana presentada como plátano de canarias y otras frutas, que había sido descartada para el consumo humano y entregada para la alimentación de animales.

Esos productos eran distribuidos desde una explotación ubicada en la pedanía de Torrellano, en Elche. Según ha constatado la Guardia Civil, allí llegaba la mercancía tras ser recolectada y hasta allí se desplazaba con un camión uno de los identificados para cargar cajas de plátanos y otras frutas con el fin de venderlas en mercadillos de distintas localidades de las provincias de Alicante y Valencia. Se ofrecían al público como Plátano de Canarias, en los mismos envases serigrafiados con la marca y con numerosas piezas que aún conservaban sus etiquetas.

Además, según ha acreditado la Guardi Civil, esa fruta se transportaba en un vehículo empleado en la propia actividad agrícola y ganadera de la persona identificada, “sin limpieza ni desinfección previas, y se almacenaba en la explotación junto a los animales y sus excrementos, donde era manipulada y reenvasada en cajas previamente descartadas”.

Al haber sido retirada de la cadena alimentaria humana y manipulada después sin garantía higiénico-sanitaria alguna, corría el riesgo de contaminación.

En virtud de las cifras hechas públicas por la Guardia Civil, el titular de la explotación había recibido el pasado año más de 133 toneladas de fruta, de las que 69 toneladas correspondían a 'Plátano de Canarias'. También retiraba tomates descartados para el consumo humano procedentes de una explotación agropecuaria.

Durante la investigación se han intervenido 167 kilos de plátano amparado en la marca protegida.

Junto a esa persona, se ha identificado e investigado a otro hombre, un operador mayorista. A ambos se les atribuyen los presuntos delitos contra la salud pública, otro relativo al mercado y los consumidores y un tercero contra la propiedad industrial.

Los dos, que tienen 47 y 57 años de edad, han quedado a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche.