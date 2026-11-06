El agradecimiento y el reconocimiento se dan la mano en la gala de los XIV Premios Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó

La emoción, el reconocimiento y el agradecimiento han inundado en la noche de este pasado jueves cada rincón del Gran Teatro de Elche durante la celebración de la gala de entrega de los Premios Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó, que han complido su decimocuarta edición y que han coincidido con la celebración del veinticinco aniversario desde que esta casa emite desde Elche para las tres comarcas del Vinalopó.

Quince personas y entidades han brillado con luz propia en un acto que llenó el Gran Teatro de emoción, agradecimiento y reconocimiento al talento, la solidaridad y el esfuerzo.

La abogada María del Carmen Pérez Cascales fue distinguida como ‘Ilicitana de Honor’ por una larga trayectoria de compromiso con la sociedad ilicitana y desde su faceta profesional como abogada.

También ha sido premiada la labor de la Asociación Pro-Personas con Discapacidad de Aspe; el tenor de Crevillent Antonio Gandía; el empresario de Elche José Cruz; a la jugadora de baloncesto de Santa Pola Awa Fam, así como el centro comercial L’Aljub de Elche, la investigadora de Villena Rosa María Martínez y la empresa ilicitana Hiperber.

Este año han completado el palmarés de los premios de Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó la comparsa Huestes del Cadí de Elda, que está cumpliendo 50 años de historia; la Obra Social Cableworld; el servicio de Comunicación del Centro de Transfusión de sangre de la provincia; el pintor Jesús Lozano Saorin; el centro asociado de la UNED de Elche ‘Pedro Salinas’; el programa de detección precoz del cáncer de pulmón del Hospital Universitario del Vinalopó de Elche; y la mixta Aigües d’Elx.