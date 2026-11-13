Muere una mujer en una colisión entre dos coches en Monforte del Cid

Una mujer ha fallecido a primera hora de este viernes en un accidente de circulación ocurrido en la carretera que da servicio al acceso hacia la estación de ferrocarril de Monforte del Cid, por Orito, que es la CV-825.

Según han explicado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, la víctima viajaba en un vehículo que tras colisionar contra otro ha volcado sobre el techo. La mujer ha quedado atrapada en el interior de ese vehículo, siendo rescatada, ya sin vida, por los bomberos.

Hasta el lugar de accidente se han movilizado dotaciones de la Policía Local de Monforte del Cid, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, una ambulancia del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y bomberos del parque de Elda.

El accidente se ha producido poco antes de las 08:00 horas y ha dejado otras dos personas con heridas leves.

Al parecer la víctima mortal es vecina de Aspe que se dirigía a Monforte del Cid a trabajar.