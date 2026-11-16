Dialprix abre en Santiago de la Ribera su tienda más grande de este año

Musgrave ha abierto hoy un supermercado Dialprix en Santiago de la Ribera, el municipio de San Javier (Murcia). El establecimiento ha contado con una inversión de un millón de euros y dispone de cerca de 600 metros cuadrados de superficie comercial, convirtiéndose así en la apertura de mayor tamaño realizada por la compañía durante este año. Cuenta con aparcamiento propio, un amplio surtido de productos y presta una especial atención a las secciones de frescos que son los principales ámbitos de especialización de la marca. El supermercado cuenta con carnicería, charcutería y pescadería, todas ellas atendidas por profesionales de experiencia. Además ofrece comidas caseras recién elaboradas para llevar o para consumir en el propio establecimiento, ya que dispone de una zona habilitada para ello. La oferta se completa con una amplia selección de productos internacionales, pensada especialmente para atender las necesidades de las distintas nacionalidades que conviven en esta zona del Mar Menor, así como otros servicios como taquillas inteligentes de InPost y suministro de butano.

El establecimiento ha abierto sus puertas con una plantilla de 15 profesionales, de los cuales el 80% corresponde a nuevas contrataciones de ámbito local. Además, la compañía prevé reforzar el equipo de cara a la próxima temporada vacacional, en respuesta al incremento de actividad que experimenta la zona durante estos meses. La construcción del nuevo supermercado ha incorporado diferentes medidas orientadas a reducir su impacto ambiental y mejorar la eficiencia energética. Entre ellas destaca la instalación de cámaras frigoríficas que utilizan refrigerantes más sostenibles, como el CO₂ y el R290, así como un sistema de iluminación LED con sensores de movimiento, que permite optimizar el consumo eléctrico. El establecimiento cuenta también con un aparcamiento propio de 26 plazas, dotado de puntos de recarga para vehículos eléctricos. A estas iniciativas se suma la colaboración de Dialprix con la aplicación Too Good To Go, a través de la cual contribuye a reducir el desperdicio alimentario mediante el aprovechamiento de productos que, de otro modo, podrían acabar desechándose.

Con motivo de la inauguración, Dialprix ha preparado diferentes iniciativas para dar la bienvenida a los vecinos de Santiago de la Ribera y su entorno. Entre ellas, el regalo de 1.000 plantas para los clientes que visiten el establecimiento y un descuento adicional del 10% en las compras durante las dos primeras semanas tras la apertura. Además, y en línea con su compromiso con las localidades en las que desarrolla su actividad, Musgrave ha donado a APAMMEN (Asociación de Párkinson Mar Menor y otras Enfermedades Neurodegenerativas) el 3% de las ventas realizadas durante la primera jornada de apertura. El acto ha contado con la asistencia de representantes del Ayuntamiento de San Javier, como el alcalde, José Miguel Luengo Galleno, y la Concejala de Comercio, Isabel Madrid Nieto. Dese la localidad anfitriona, han asistido el alcalde pedáneo, Mauricio Ruiz Sáez, y Rafael Soriano, de la promotora inmobiliaria Inurban.

La apertura de Santiago de la Ribera se enmarca en la estrategia de crecimiento de Musgrave en el levante español y las Islas Canarias. En la zona del Mar Menor, la compañía cuenta ya con otros dos supermercados Dialprix en el municipio de Los Alcázares, reforzando así su presencia en un área de especial actividad turística y residencial. Esta nueva incorporación se suma a las recientes aperturas de Calpe y Santa Cruz de Tenerife, así como al establecimiento inaugurado el pasado 5 de noviembre en L'Alfàs del Pi. De esta manera, Musgrave habrá incorporado cuatro nuevos supermercados Dialprix en esta última etapa del año. La compañía prevé continuar con su plan de expansión antes de finalizar 2026, con la apertura de un nuevo establecimiento en Monforte del Cid. Asimismo, llevará a cabo la reforma de varias de sus tiendas más emblemáticas, entre ellas las de El Altet y Los Alcázares.

Musgrave España es una de las principales empresas de distribución de la Comunidad Valenciana. Esta actividad se lleva a cabo a través de los establecimientos minoristas de sus marcas Dialprix y Dicost, así como de los Cash&Carry y Dialsur. Actualmente, Musgrave dispone de 128 supermercados Dialprix, la marca más reconocida de la compañía, ubicados en el levante español e Islas Canarias, y 18 establecimientos Cash&Carry y Dialsur.