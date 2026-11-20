El CD Eldense tratará de sacar algo positivo de su visita al Castellón este sábado. Tras reencontrarse con el triunfo ante el Sabadell, el objetivo ahora es recuperar sensaciones lejos del Nuevo Pepico Amat. Fidel y Clemente son baja para el encuentro. Se suman a la del lesionado Guille Macho. Calleja recupera a Guirao.

El Castellón, segundo clasificado, aún no ha perdido en casa. De hecho, tan solo ha cedido una derrota en lo que va de curso. Los albinegros son candidatos al ascenso, después de quedarse en el playoff la pasada campaña. El Eldense, sin embargo, ya ha demostrado ante otros 'gallitos' como el Oviedo de lo que es capaz.

"Nos enfrentamos a uno los candidatos a subir a Primera", ha admitido Calleja. El preparador azulgrana ha añadido que el Castellón "tiene muchos argumentos para creerse" que el año que viene puede jugar en la máxima categoría. El madrileño ha ensalzado los registros defensivos del rival.

Eso sí, Calleja está "convencido" de que pueden romper las estadísticas del Castellón en casa para lograr el triunfo. Cuestionado por lo que hará su equipo para neutralizar al rival, ha afirmado que lo primero es "afrontar el encuentro sin miedo". "Podemos también disputarle la posesión", ha enfatizado Javi Calleja.

El Deportivo se agarra a la igualdad en la categoría para intentar rascar algo a pesar de la calidad del rival. No se esperan demasiadas novedades en el once tras vencer al Sabadell, aunque la entrada de Ibarrondo por Jesús Clemente será obligada.