Marc Aguado encara la recta final de su recuperación, tras más de un mes en el dique seco por la lesión sufrida en La Cerámica ante el Villarreal. Una jugada desafortunada acabó con un esguince de tobillo, aunque admite que en un primer momento pensó que era algo "muy grave".

Los gestos de dolor del mediocentro fueron evidentes en el banquillo de La Cerámica. Aguado admite que han sido semanas difíciles porque la lesión le ha impedido "llevar una vida normal". Incluso tareas cotidianas como andar por casa o conducir eran costosas para el futbolista del Elche.

"Ya es pasado y a tope para volver cuanto antes", ha señalado el centrocampista en una entrevista para los medios oficiales del Elche. Todo apunta a que podría regresar para la cita ante el Atlético de Madrid o, en su defecto, para la visita a Osasuna. Ya ha empezado a hacer cosas con el grupo.

Marc Aguado ha sido pieza clave en las últimas temporadas con Eder Sarabia en el banquillo. De hecho, el vasco fue clave para su llegada a la entidad del Martínez Valero en 2025. Este curso lo empezó como titular, gol incluido en Riazor. La irrupción de Javi Morcillo y el mal momento del equipo provocaron cambios, aunque recuperó la titularidad antes de la lesión.

El parón por compromisos internacionales le ha venido bien a Martín Anselmi para ganar tiempo y recuperar efectivos, como Thomas Lemar o Ali Houary. Buba Sangaré también arrastra problemas musculares, que ya le impidieron ser de la partida en el último duelo ante el Real Betis.