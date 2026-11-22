La Denominación de Origen Protegida de la Granada Mollar de Elche va a enviar esta Navidad el plazo para solicitar una de las 200 cajas de granadas a valencianos que viven fuera de la Comunitat.

Este domingo se ha abierto el plazo de solicitud de una iniciativa enmarcada en la octava edición de la campaña ‘El Nadal és valencià’ de la Generalitat Valenciana, que permite a familiares y amigos sorprender a las personas de la Comunitat Valenciana que residen en otras zonas.

Las solicitudes se han de tramitar a través de la plataforma online nadal.granadaselche.com.

Un centenar de cajas están destinadas a su envío a regiones de España y las restantes cien a valencianos residentes en el extranjero.

El presidente de la DOP de la Granada Mollar de Elche, Francisco Oliva, ha señalado que esta campaña es una de las más especiales que lleva a cabo el Consejo Regulador y de las más esperadas por parte de la población: “A lo largo de la temporada recibimos muchos correos electrónicos y llamadas de personas que nos preguntan cuándo podrán solicitar el envío. Ese interés es una buena muestra de la ilusión que hay detrás de esta iniciativa y de la emoción que genera”, ha apuntado Oliva que ha añadido que “con cada caja no solo acercamos los sabores de la tierra a los que viven fuera sino que también les hacemos llegar numerosas muestras de cariño de sus familiares y amigos. Eso no tiene precio!.

El presidente de la DOP Granada Mollar de Elche ha destacado que “es un orgullo que un producto tan nuestro haga tanta ilusión a quien lo recibe como a quien lo envía”, concluye el presidente de la DOP.

El formulario de petición de envíos va a estar disponible hasta el domingo 29 de noviembre a las 23:59 horas, si bien se cerrará si antes se agotan el cupo de cajas disponibles.

Las cajas se asignarán por orden de llegada hasta completar los 100 envíos previstos para cada destino.

Los envíos se realizarán a partir del 14 de diciembre.