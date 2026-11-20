La sección de CCOO en el Ayuntamiento de Elche ha denunciado este viernes la situación en la que se encuentra la plantilla del área municipal de Servicios Sociales en la que, insiste, no se cubren las bajas de trabajadores en los plazos en los que fija la legislación vigente, que es un máximo de diez días desde que se produce la baja. El sindicato señala que hay casos en los que se tarda meses en realizar la contratación para cubrir la baja e incluso en ocasiones ni se cubre durante toda la baja médica laboral.

Mediante un comunicado público, CCOO ha señalado que “la falta de cobertura de bajas y vacantes no puede convertirse en una práctica habitual de gestión municipal” y ha añadido que “la Administración tiene la responsabilidad de garantizar la continuidad y la calidad de los servicios que presta, especialmente cuando afectan a menores y personas en situación de vulnerabilidad”.

Asimismo, el sindicato ha considerado que “no se puede exigir a las plantillas que compensen indefinidamente la falta de personal, ni permitir que la ciudadanía termine pagando las consecuencias de una gestión que deja puestos esenciales sin cubrir durante meses”.

Falta de personas en escuelas infantiles municipales

Además, CCOO ha exigido al equipo de gobierno la cobertura “urgente” de cinco bajas que a día de hoy se acumulan en las escuelas infantiles municipales Don Julio, Don Honorio y Els Xiquets.

Según el sindicato en la escuela infantil municipal Don Julio hay pendiente de cubrir la baja de una educadora, en la de Don Honorio dos educadoras y un volante de cocina y en la de Els Xiquets una educadora.

Son bajas pendientes de cubrir desde el pasado mes de septiembre y CCOO destaca que esa situación genera “una situación especialmente preocupante en centros que atienden a niños y niñas con edades de 0 a 3 años, lo que supone que están en una etapa educativa “en la que la atención individualizada, la supervisión constante y los cuidados resultan fundamentales”.

“La situación no puede reducirse a un simple problema de organización del personal”, recoge el comunicado de CCOO que argumenta que “la falta de sustituciones obliga a las educadoras a asumir una mayor carga de trabajo y dificulta el desarrollo habitual de las actividades educativas”.