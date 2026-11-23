LEER MÁS El presupuesto municipal de 2027 de Elche, en el aire a dos días de su aprobación por desavenencias en el equipo de gopierno y dentro de Vox

El voto contrario de un concejal de Vox (Samuel Ruiz) en el dictamen del presupuesto del Ayuntamiento de Elche para 2027 en la Comisión Municipal de Hacienda celebrada este lunes, y la abstención del segundo representante de la misma formación política (el edil Pedro José Sáez) ha dejado en el aire la aprobación de ese presupuesto municipal, que la pasada semana ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local, integrada por el PP y Vox, y que incluso ha sido presentado públicamente por el alcalde ilicitano, el popular Pablo Ruz, y por la portavoz de la formación ultraconservadora Aurora Rodil.

Ante ese posicionamiento de dos de los tres concejales de Vox de no apoyarlos en la Comisión de Hacienda, ninguna de las dos formaciones políticas que gobiernan en coalición, y que han elaborado ese documento, han realizado ningún pronunciamiento al respecto.

Sí han valorado lo ocurrido tanto el PSOE como Compromís per Elx, que han coincidido en señalar que la situación generada es una muestra de que la relación entre PP y Vox como socios de gobierno no es la que ambas formaciones políticas se han afanado en defender en los más de tres años de mandato transcurridos.

PSOE y Compromís per Elx han valorado la división del gobierno local en sendas ruedas de prensa que tenían convocadas este lunes para valorar el proyecto de presupuesto municipal.

Tras el lío que se ha montado en la celebración de la Comisión Municipal de Hacienda, tanto las enmiendas anunciadas por Compromís per Elche, trabajadas conjuntamente con las formaciones políticas Podemos y Esquerra Unida, como la valoración del borrador de presupuesto municipal desde el PSOE han quedado en un segundo plano.

No obstante, para ambas formaciones políticas, el presupuesto municipal que se ha planteado en la Comisión de Hacienda no responde a las necesidades de la ciudadanía.

Desde Compromís per Elx se han registrado 60 enmiendas al borrador del presupuesto municipal planteado. En este sentido, Esther Díez, portavoz de la formación política, ha explicado que “las enmiendas más destacadas son en el ámbito de vivienda, donde proponemos 2,2 millones de euros para municipalizar viviendas, para ayudas al alquiler y aumentar las del recibo del IBI, así como las de rehabilitaciones de vivienda y crear un convenio de asesoramiento legal sobre las necesidades reales de la gente y no las cortinas de humo de la ocupación”.

Desde el PSOE, entre otros aspectos, se ha criticado el crecimiento de endeudamiento que queda plasmado en el presupuesto municipal que se plantea, que prevé la solicitud de un nuevo préstamo bancario, de un montante tope de más de 38 millones de euros.

Desde el grupo socialista también se ha denunciado que el presupuesto municipal de 2027 que aprobó plantear la Junta de Gobierno Local la pasada semana contempla, por ejemplo, recortes de 12.000 euros en el área de Promoción Económica, precisamente la que está en manos del concejal Samuel Ruiz de Vox; y de 250.000 euros en las dotaciones de ayudas a emergencia social, al tiempo que recoge previsiones al alza en la recaudación por conceptos como multas de la Policía Local.

Al mismo tiempo, desde el PSOE se ha criticado que se incrementa hasta los 900.000 euros el dinero que se quiere destinar a las barracas municipales de las fiestas de agosto.