La aprobación del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Elche de 2027 ha saltado por los aires. La chispa la ha puesto este lunes que ninguno de los dos concejales de Vox, que forman parte del gobierno local en la coalición con el PP, han votado a favor de ese documento en la Comisión Municipal de Hacienda, que ha dictaminado el presupuesto municipal al que el pasado miércoles daba luz verde una Junta de Gobierno de carácter extraordinario y que, a continuación, fue presentado públicamente en una comparecencia en la que participaron el alcalde Pablo Ruz (PP), la Teniente de Alcalde Aurora Rodil (Vox) y el concejal del Grupo Popular Francisco Soler, responsable municipal de la parcela de Hacienda.

En la Comisión Municipal de Hacienda ha votado en contra de ese presupuesto planteado Samuel Ruiz, concejal de Vox, y se ha abstenido el otro representante en ese órgano municipal del grupo municipal de la formación ultraconservadora Pedro José Sáez.

Con ello, sumando el voto contrario del PSOE y Compromís per Elx, si ese resultado se replicase en el pleno municipal, el presupuesto municipal sería rechazado, aun suponiendo que la portavoz municipal de Vox pudiese votar a favor.

Se repite la situación

La división en el equipo de gobierno no es nueva. El pasado año, ocurrió lo mismo, también a sólo unos días de aprobar el presupuesto municipal. Hace un año el concejal Samuel Ruiz también hizo temblar los cimientos del gobierno de coalición con el PP e incluso formalizó su renuncia al acta de concejal, si bien, finalmente dio marcha atrás, continúo como edil y votó a favor del presupuesto municipal, toda vez que, presumiblemente, se atendiera las reivindicaciones que planteaba.

Las próximas horas son decisivas para comprobar si, como había anunciado el alcalde Pablo Ruz, este próximo jueves se celebrará el pleno municipal extraordinario para someter a votación del presupuesto municipal. Para celebrarse, esa sesión plenaria tiene que ser convocada, a lo sumo, a las 08:30 horas de mañana martes.

También habrá que comprobar si el incendio en el gobierno local se apaga o va a más, teniendo en cuenta que las elecciones municipales de 2027 están a la vuelta de la esquina, a seis meses vista y en ellas PP y Vox competirán por la Alcaldía, con lo que tampoco es descartable que el pacto de gobierno pueda romperse.