El CD Eldense se medirá el próximo miércoles 2 de diciembre al Tenerife en la segunda ronda de la Copa del Rey. En el entorno existían dudas acerca de si los abonados deberían pasar por caja para el choque copero, puesto que el torneo no está incluido en el carnet de los seguidores.

Este miércoles se despejaba la incógnita: no pagarán para el Deportivo-Tenerife. Los abonados podrán entrar como habitualmente a los partidos de Liga, con el carnet y el DNI. Desde la entidad azulgrana quieren que se viva un gran ambiente en un partido en el que habrá en juego una plaza en dieciseisavos de final.

Es un guiño del 'Team Messi' que ha sido bien recibido por la parroquia del Nuevo Pepico Amat. Los precios para el público general oscilan entre los 20 y los 35 euros en categoría adultos, mientras que los niños pagarán entre 10 y 20 euros.

Por otro lado, también se ha puesto en marcha una 'Grada Joven' para que distintos centros educativos, asociaciones o entidades deportivas de Elda llenen el Fondo Sur del estadio. También es una iniciativa abierta a municipios cercanos de la comarca del Medio Vinalopó.

Ante el Granada ya se vio bastante presencia de jóvenes en el Fondo Sur. El CEIP Antonio Machado de Elda se sumó a la iniciativa ante los de 'Pacheta' y este fin de semana ante el Girona serán alumnos del CEIP Pintor Sorolla de Elda.